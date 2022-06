Donna scippata e trascinata per terra: arrestato il malvivente

La polizia ha identificato il 28enne.

CATANIA – Un giovane di 28 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania subito dopo aver compiuto uno scippo nel quartiere Picanello a danni di una donna. Ora è in carcere a disposizione del’autorità giudiziaria. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di sabato scorso ma è stato reso noto oggi. Un giovane a bordo di uno scooter ha afferrato la borsa della vittima, che è stata fatta cadere per terra ed è stata trascinata per alcuni metri. Trasportata in ambulanza nel Pronto Soccorso, ha riportato escoriazioni e contusioni. Gli investigatori sono riusciti in brevissimo tempo ad individuare il presunto responsabile. La refurtiva, recuperata durante una perquisizione nella sua abitazione, è stata riconsegnata alla vittima.