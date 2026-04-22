Catania, scoperta una stalla abusiva: cavallo sottoposto a vincolo sanitario

Nel quartiere Villaggio Sant'Agata

CATANIA – Scoperta una stalla abusiva nel quartiere Villaggio Sant’Agata dalla Polizia di Stato, al termine di un intervento scattato dopo alcune segnalazioni su presunte corse clandestine.

L’operazione è stata coordinata dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico insieme ai medici del Servizio veterinario dell’Asp di Catania.

Il giorno precedente, le volanti della Questura erano intervenute a seguito di chiamate al numero unico di emergenza che indicavano la presenza di un cavallo impegnato in un allenamento su strada, con un calesse guidato da un fantino e scortato da scooter, proprio nella zona di Villaggio Sant’Agata. All’arrivo degli agenti, però, non era stata trovata alcuna traccia.

Le successive verifiche, basate anche sulla conoscenza del territorio, hanno permesso di individuare una stalla abusiva nella stessa area. All’interno è stato rintracciato il cavallo segnalato. Dai controlli è emerso che l’animale non era mai stato censito in banca dati, in quanto privo di microchip identificativo. La struttura è risultata inoltre priva di autorizzazioni.

L’Asp ha quindi contestato violazioni amministrative per un importo complessivo di 4.500 euro e disposto il vincolo sanitario per il cavallo, con obbligo di trasferimento in una struttura autorizzata.

Il medico veterinario ha provveduto anche all’applicazione del microchip, rendendo così identificabile l’animale e prevenendo possibili utilizzi illeciti, come corse clandestine o macellazione non autorizzata.