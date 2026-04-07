 Catania, viaggiavano con 5 chili di cocaina in auto: 2 arrestati
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Catania, scoperti con oltre 5 chili di cocaina in auto: 2 arresti

cocaina nel cruscotto polizia Catania
Le indagini della polizia
ALL'USCITA DALL'AUTOSTRADA
di
1 min di lettura

CATANIA – La squadra mobile di Catania ha arrestato due pusher, di 41 e 45 anni, sorpresi con un 5,3 chilogrammi di cocaina nascosta in auto. La droga era nascosta nella vettura su cui viaggiavano ed è stata trovata dalla polizia durante un controllo eseguito nei pressi dell’uscita del casello di Fiumefreddo dell’autostrada Catania-Messina.

I controlli della polizia

In un’immobile di Piedimonte Etneo, nella disponibilità dei due indagati, gli investigatori hanno poi anche sequestrato un chilogrammo di marijuana, altri 100 grammi di cocaina 27.330 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo gli adempimenti di rito, i due sono stati condotti in carcere in attesa di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI