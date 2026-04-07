Le indagini della polizia

CATANIA – La squadra mobile di Catania ha arrestato due pusher, di 41 e 45 anni, sorpresi con un 5,3 chilogrammi di cocaina nascosta in auto. La droga era nascosta nella vettura su cui viaggiavano ed è stata trovata dalla polizia durante un controllo eseguito nei pressi dell’uscita del casello di Fiumefreddo dell’autostrada Catania-Messina.

I controlli della polizia

In un’immobile di Piedimonte Etneo, nella disponibilità dei due indagati, gli investigatori hanno poi anche sequestrato un chilogrammo di marijuana, altri 100 grammi di cocaina 27.330 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo gli adempimenti di rito, i due sono stati condotti in carcere in attesa di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari.