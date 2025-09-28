Tre punti negli ultimi tre match per i rossoazzurri

CATANIA – Il Catania miracolato sul campo dell’Audace Cerignola che, ai punti, avrebbe meritato l’intera posta in palio. Rossazzurri impacciati che rischiano più volte di capitolare con il portiere Dini sugli scudi e la decisiva imprecisione degli avversari che più volte hanno mandato il pallone fuori di pochissimo.

Prima frazione

In avvio è il solo Lunetta ad impegnarsi nella corsa senza, però, la necessaria assistenza dei compagni. Di Gennaro e soci rischiano grosso per alcuni errori marchiani in fase di disimpegno: prima lo stesso “centrale” difensivo cincischia al limite dell’area concedendo ad Emmausso l’opportunità per calciare pericolosamente (alto).

Quindi Pieraccini s’impapera consentendo a Cuppone di presentarsi a tu per tu con Dini che sventa con una grande intuizione. Il portiere si ripete poi sulla bordata di Paolucci mentre nel Catania s’infortuna anche Forte… costretto a lasciare il posto a Jimenez.

Uniche chance per gli etnei… un diagonale dalla distanza di Lunetta che si perde sul fondo ed un pallonetto dello stesso attaccante che sorvola la traversa della porta difesa da Greco.

Ripresa

Nel secondo tempo, Donnarumma sostituisce subito Pieraccini e poi entra anche Cicerellli che era partito dalla panchina ma il canovaccio non cambia. Il Catania non da’ mai realmente l’impressione di poter impensierire seriamente la retroguardia avversaria mentre il Cerignola parte spesso in velocità e spreca più volte il vantaggio.

A Lunetta viene annullato un gol per precedente fallo di Corbari su Visentin. Russo scheggia la trasversa, Gambale, Moreso e Spaltro nel finale graziano Dini. Lo 0-0 finale premia maggiormente un deludente Catania, incapace di ripetere la volitiva prova offerta a Trapani. I rossazzurri, seguiti da 148 tifosi, si tengono stretto il punticino ma per puntare in altro serve ben altro!

Tabellino

AUDACE CERIGNOLA- CATANIA 0 – 0

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2) – Greco, Todisco, Martinelli (k), Visentin, Vitale, Paolucci (dal 19°s.t. Spaltro). Cretella (dal 26°s.t. Zak Ruggiero), Bianchini (dal 1°s.t. Moreso), Russo, Cuppone (dal 26°s.t. Gambale), Emmausso (dal 42°s.t. D’Orazio). A disposizione: Scotto, Fares, Iliev, Cocorocchio, Labranca, Ligi, Parlato, Ianzano, Sainz-Maza, Ballabile, Dabizas.

Allenatore: Felice Scotto (squalificato Vincenzo Maiuri).

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini (dal 1°s.t. Donnarumma), Casasola (dal 39°s.t. Raimo), Corbari, Di Tacchio (k) (dal 39°s.t. Quaini). Celli, Stoppa (dal 12°s.t. Cicerelli), Lunetta, Forte (dal 27°p.t. Jimenez). A disposizione: Bethers, Bottaro, Allegretto, Quiroz, Forti, D’Ausilio.

Allenatore: Michele Napoli (squalificato Mimmo Toscano).

Arbitro:

Stefano Striamo di Salerno (Assistenti: Alessandro Marchese (Napoli) e Luigi Ferraro (Frattamaggiore). Quarto ufficiale: Alessandro Recchia (Brindisi). FVS: Cristian Robilotta (Sala Consilina).

Note:

Presenti 150 tifosi rossazzurri assiepati nel settore “ospiti”.

Indisponibili: Rolfini, Aloi, Martic, Caturano (CT); Gasbarro (AC).

Ammoniti: Cretella (AC); Di Tacchio (CT).

La cronaca

Primo tempo (0-0)

10° Emmausso tira alto da ottima posizione dopo un errore in uscita dall’area di Di Gennaro;

14° Pieraccini scivola e lascia spazio a Cuppone sulla cui conclusione a botta sicura… Dini si supera sventando la minaccia!

18° altra palla persa sulle trequarti rossazzurra che innesca la ripartenza di Emmausso il cui cross radente non raggiunge Cuppone d’un soffio;

19° girata improvvisa di Lunetta da fuori area: il pallone sibila a lato;

22° Casasola lancia Lunetta che s’invola e tira addosso al portiere ma l’azione era viziata da off-side;

24° nel Catania s’infortuna Forte! Rossazzurri momentaneamente in inferiorità numerica;

26° gran botta di Paolucci dalla destra: Dini vola a deviare in angolo;

27° nel Catania, l’infortunato Forte lascia il posto a Jimenez;

42° occasione per il Catania: Lunetta alza troppo il pallonetto e la sfera di cuoio finisce oltre la traversa;

45° concessi 3 minuti di recupero… poi prolungati di altri 2;

50° il primo tempo si chiude a reti inviolate. Catania da rivedere.

Secondo tempo (0-0)

1° nel Catania, Donnarumma prende il posto di Pieraccini;

1° nell’Audace Cerignola, Moreso sostituisce l’acciaccato Bianchini;3

2° Cuppone tira alto di poco… in girata dal limite dell’area;

3° Di Gennaro va a vuoto e Dini si salva d’istinto sulla puntata di Cuppone;

5° s’infortuna anche Ierardi! Resta in campo;

11° corbari tira a lato dalla distanza;

12° nel Catania, Cicerelli subentra Stoppa;

16° Cicerelli ci prova da fuori: il pallone gira a lato di poco;

17° sul cross di Casasola… deviazione di testa di Lunetta: para Greco con sicurezza;

19° nell’Audace Cerignola, Spaltro sostituisce Paolucci;

23° Lunetta spedisce il pallone in rete ma l’arbitro annulla subito per un precedente fallo di Corbari su Visentin al momento dello stacco aereo. Si resta sullo 0-0;

26° nell’Audace Cerignola, Gambale e Zak Ruggiero sostituiscono Cuppone e Cretella;

28° sul cross di Donnarumma… Corbari sfiora mettendo fuori causa Lunetta che era pronto per la deviazione in porta;

34° traversa del Cerignola colpita da Russo che, sulla corta respinta della difesa rossazzurra, scaglia un tiro fortissimo che scheggia il legno orizzontale della porta di Dini!

38° Di Tacchio mette già vitale al limite: punizione pericolosa;

39° nel Catania, Raimo e Quaini sostituiscono Casasola e Di Tacchio;

40° la punizione calciata da Emmausso s’infrange sulla barriera etnea;

41° brivido per il Catania: il diagonale di Gambale esce di pochissimo;

42° nel Cerignola, D’Orazio prende il posto di Emmausso;

45° concessi 5 minuti di recupero;

49°ennesimo errore difensivo del Catania con Gambale e Moreso che sprecano clamorosamente. Sullo spiovente dalla bandierina… colpo di testa di Spaltro che manda il pallone fuori di un niente!

50° finisce 0-0 !