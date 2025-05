Catania, ora è ufficiale: per la segreteria Pd corre anche Siracusano

Verso il Congresso provinciale

CATANIA – Poche ore fa l’ufficialità che a correre per l’elezione di segretario provinciale del Pd ci sarà anche il docente di Diritto penale all’Università di Catanzaro, Francesco Siracusano. Un ballottaggio tutto interno ai dem etnei. Dall’altra parte del guado c’è il candidato della segreteria, Giuseppe Pappalardo.

Tutto, dunque, come previsto. A differenza di quanto sta accadendo a livello regionale, dove si va avanti a colpi di carte bollate con il fronte dei non barbagalliani che ha annunciato di non voler prendere parte alla partita, alle falde dell’Etna il Congresso non vedrà un unico concorrente.

“La mia candidatura scaturisce dalla consapevolezza che il Pd, da noi, è un partito che non esiste. E non esiste perché la gente non lo vota più – spiega il 59enne Siracusano -. C’è un problema di credibilità di classe dirigente. Si parla di rinnovamento ma un vecchio militante come me, iscritto al Pds, passato per l’Ulivo ora al Pd, mi confronto con una classe dirigente che non conosco. E che non conosce nemmeno la gente.

Siamo un partito che ha perso il contatto con il territorio – conclude -. La disaffezione è un problema che riguarda tutti i partiti ma evidentemente a sinistra abbiamo bisogno di persone di qualità”.