Catania, sequestrati 1.415 kg di dolci: topi nel magazzino VIDEO

Due i laboratori oggetto dell'ispezione dei Nas

CATANIA – In parte erano anche conservati in un locale con gravi carenze igienico-sanitarie a causa della presenza di escrementi di roditori. Millequattrocentoquindici chili di preparati e basi per prodotti dolciari in parte scaduti, privi di etichettatura e tracciabilità sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas.

I sequestri sono avvenuti in due laboratori di pasticceria ed un’industria alimentare della provincia di Catania. E rappresentano il bilancio di controlli nel Catanese sui prodotti tipici della Pasqua, con particolare riferimento a quelli dolciari, disposti in tutta Italia occasione del periodo pasquale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute d’intesa con il Ministero della Salute.