A Catania sequestrati 350 chili di alimenti in cattivo stato

Il blitz messo a segno dai militari del Nas

CATANIA – I carabinieri del Nas di Catania hanno eseguito un’attività ispettiva in uno stabilimento. Era dedito alla trasformazione, sezionamento e preparazione di prodotti a base di carne.

Il sequestro dei militari del Mas

I militari hanno applicato un sequestro probatorio per un potenziale rischio per la salute pubblica di circa 320 chili di frattaglie (visceri e interiora) e 30 litro di sangue suino. Erano privi di elementi riferibili alla rintracciabilità e detenuti in cattivo stato di conservazione. Poiché sottoposti a decongelamento in bacinelle d’acqua tenute a temperatura ambiente.

Gli alimenti sottoposti a sequestro, il cui valore commerciale è stato stimato in 5 mila euro, sarebbero stati utilizzati per la preparazione del sanguinaccio. Tipico piatto siciliano che viene prodotto utilizzando il budello del maiale, riempito di sangue dell’animale.

Segnalato il titolare

Nel corso dell’attività gli specialisti del Nas, assieme al personale dell’Arma e dell’Asp territorialmente competenti, hanno sottoposto a sospensione immediata l’intera attività. Tra l’altro già interessata da una precedente ordinanza di chiusura per le accertate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Il titolare è stato segnalato alle competenti Autorità Giudiziaria, Amministrativa e Sanitaria.