Catania, sequestrati al Porto 60 chilogrammi di “bianchetto”

Ne è vietata la pesca, la commercializzazione e la detenzione a tutela dell'ecosistema marino.

CATANIA. Intercettato dai militari della Guardia di Finanza, un pescatore catanese in procinto di uscire dal recinto doganale dal Varco “Asse dei Servizi” con oltre mezzo quintale di prodotto ittico illecitamente detenuto.

Dal controllo è stato accertato che all’interno di due contenitori in plastica occultati nel bagagliaio dell’auto vi erano oltre 60 kg di novellame di sarda appena pescato, meglio noto con il nome di “bianchetto”, di cui sono vietate la pesca, la commercializzazione e la detenzione a tutela dell’ecosistema marino.

I militari del II Gruppo unitamente ai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Catania, procedevano quindi al sequestro amministrativo del pescato.

La gravissima violazione, oltre al sequestro del prodotto ittico, ha comportato a carico del trasgressore la contestazione di un illecito amministrativo che comporta una sanzione pecuniaria fino a 12.000 euro.

Il prodotto ittico sequestrato, dopo essere stato sottoposto a visita sanitaria dai veterinari dell’ASP di Catania e dichiarato idoneo al consumo umano, è stato devoluto in beneficenza ad un ente caritatevole presente sul territorio etneo.