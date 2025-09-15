Catania, ancora sequestri di droga: un arresto e una denuncia

Tra i quartieri di Librino e Trappeto

CATANIA – Un arresto, una denuncia e 800 grammi di droga sequestrati. È il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai carabinieri nei quartieri Librino e Trappeto.

Le manette sono scattate per un 47enne originario di Leonforte (Enna), bloccato dai militari in via Ustica mentre usciva dal portone di un palazzo. Nella tracolla che aveva con sé i carabinieri hanno trovato 500 grammi di infiorescenze di marijuana e una dose di cocaina. Dopo la convalida dell’arresto, è stato posto ai domiciliari.

Nell’abitazione del 23enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, invece, i militari hanno trovato 5 grammi di marijuana. Assieme a 245 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio e un bilancino elettronico di precisione.

La droga, custodita in un bicchiere di vetro riposto in bella vista sulla mensola della cucina, è stata sequestrata. Mentre il 23enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In un terreno incolto in via Pantelleria, invece, gli investigatori dell’Arma hanno trovato, nascosta tra sterpaglie e pietre, una busta di plastica con 255 grammi di marijuana, 25 grammi di hashish e 16 grammi di cocaina.

Complessivamente, nel corso dell’intera attività di polizia giudiziaria, sono stati sequestrati circa 800 grammi di sostanze stupefacenti. Tutta la droga sarà trasmessa al Lass (Laboratorio analisi sostanze stupefacenti) per gli accertamenti tecnici sul principio attivo e la quantificazione delle dosi ricavabili.