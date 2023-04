Catania, si finge fattorino e ruba in un appartamento VIDEO

L'indagato avrebbe rubato beni per circa 6 mila euro: ripreso dalle telecamere, ai domiciliari è finito un 34enne.

1' DI LETTURA

CATANIA. Fingendosi un fattorino, nel novembre dello scorso anno si sarebbe introdotto in uno stabile di Via Mario Rapisardi, avrebbe scassinato la porta di un appartamento e l’avrebbe saccheggiato. Avrebbe poi tentato un furto in un altra casa nello stesso palazzo trovandola però vuota perché in corso di ristrutturazione.

E’ quanto la Procura di Catania contesta ad un giovane di 34 anni, che è stato arrestato e posto ai domiciliari per il reato di furto in abitazione aggravato. Nei suoi confronti i carabinieri hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare messa dal Gip. L’indagato avrebbe rubato beni per circa 6 mila euro.