Catania, sicurezza: sequestrati botti e scovata una sala giochi abusiva

Operazione su tutto il territorio cittadino

CATANIA – Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme alla Polizia Locale, hanno setacciato diversi quartieri della città, concentrandosi in particolare sul contrasto alla vendita illegale di artifizi pirotecnici e al monitoraggio delle attività commerciali.

Il bilancio delle operazioni è di oltre 26 chilogrammi di fuochi d’artificio sequestrati. Gli interventi più significativi hanno interessato via Plebiscito, viale Mario Rapisardi, via Palermo e via della Concordia, dove sono stati rinvenuti undici chili di materiale e ventuno manufatti artigianali ad alto potenziale esplosivo. Questi ultimi, estremamente pericolosi per l’incolumità pubblica, sono risultati illegali sin dalla loro fabbricazione. Ulteriori tredici chili di botti sono stati rimossi dal mercato grazie alle segnalazioni dei cittadini giunte tramite l’applicazione “YouPol”, che ha permesso alle Volanti di intervenire tempestivamente.

Nel quartiere San Cristoforo, i controlli si sono estesi a un locale di via Vivaio, dove è stata scoperta una sala giochi completamente abusiva. All’interno del perimetro, privo di qualsiasi licenza, la Polizia Locale ha sequestrato cinque slot machine, un cambiamonete e un calciobalilla a gettoni. Al momento del sopralluogo non sono state rintracciate persone all’interno, rendendo necessari ulteriori accertamenti per risalire ai responsabili dell’attività.

L’operazione ha riguardato anche la sicurezza stradale. In zona sono stati sanzionati due motociclisti: il primo veicolo è stato rimosso perché privo di assicurazione, mentre il secondo è stato confiscato poiché il conducente circolava senza casco, con patente scaduta e su un mezzo già sottoposto a sequestro amministrativo. L’attività di monitoraggio integrato continuerà nei prossimi giorni per assicurare il rispetto delle regole e la tutela dei residenti.