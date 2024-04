Catania, siglata l’intesa tra la Prefettura e l’Abi contro l’usura

La firma ha il placet del Ministero dell'Interno

CATANIA – È stato sottoscritto nella Prefettura di Catania un protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura tra il Prefetto Maria Carmela Librizzi e il presidente della Commissione Regionale Abi della Sicilia Salvatore Malandrino.

L’intesa è stata firmata nel corso di una riunione dell’Osservatorio provinciale sul fenomeno dell’usura alla quale hanno partecipato il Questore e i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, il Direttore della filiale di Catania della Banca d’Italia, il Commissario Straordinario della Camera di Commercio, rappresentanti del ordine dei dottori commercialisti, dei sindacati dei lavoratori e dei Confidi.

Il protocollo, sottoscritto con il nulla osta del Ministero dell’Interno, si prefigge l’obiettivo di “contrastare il fenomeno dell’usura e adottare misure efficaci per supportare famiglie e imprese in difficoltà o sovra-indebitate ed è aperto alla futura adesione di Banche, Confidi, Associazioni e Fondazioni antiusura”.

Saranno, in primo luogo, promosse iniziative per favorire la conoscenza sul territorio delle misure di sostegno alle famiglie e alle imprese e per realizzare interventi e programmi di educazione finanziaria, da realizzarsi anche nelle scuole superiori della provincia.

Il Prefetto ha sottolineato come “al centro delle iniziative che discendono dal protocollo ci sono tutte quelle famiglie e imprese che possono essere più facili preda degli appetiti criminali attraverso fenomeni estorsivi e di usura”.