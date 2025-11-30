 Catania, incidente con la smart: perde la vita 38enne, grave il figlio
Catania, la smart si ribalta: perde la vita un 38enne, grave il figlio

Il 14enne è in rianimazione al San Marco. In corso i rilievi della Polizia locale
L'INCIDENTE
di
CATANIA – Un 38enne è morto e suo figlio, di 14 anni, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella zona alta di via Palermo, a Catania. Secondo una prima ricostruzione, la vettura guidata dall’uomo, una Smart, si sarebbe ribaltata dopo un impatto con uno spartitraffico, andando poi a schiantarsi contro un muro. La vittima si chiamava Christian Mandrà, aveva due figli.

Sul posto, per l’incidente è intervenuto personale del 118 di Catania che ha soccorso padre e figlio. L’uomo però è morto durante il trasporto in ambulanza in ospedale. I soccorritori hanno medicato il 14enne. Il ragazzo è ricoverato nel reparto di rianimazione dellospedale San Marco. La polizia locale sta svolgendo i rilievi e le indagini.

