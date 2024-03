Catania, sono tre punti pesanti: Zeoli già al lavoro per la finale

Il 2-1 all'Audace Cerignola

CATANIA – Il Catania torna alla vittoria. E lo fa cogliendo tre punti pesantissimi: per la classifica, ma forse soprattutto, per la testa in vista della finale d’andata di Coppa Italia in programma martedì a Padova.

In salastampa, un mister Michele Zeoli sempre pragmatico.

Le parole del tecnico

“In questo momento serve quella lucidità che consenta di muovere palla. Nel primo tempo eravamo sempre nella posizione giusta anche se ci mancano sempre quegli ultimi quindici metri. Abbiamo avvicinato un pò Marsura a Cianci per dare un pò di sostanza.

Abbiamo vinto ma di questa partite ce ne saranno altre e noi dobbiamo essere onesti e realisti: il campo, poi, parla sempre. C’è stato un momento in cui li capivo, passano gli anni ma l’adrenalina e la passione – nel bene e nel male – resta sempre”.



“Lo so che qualcuno può pesare che noi siamo…(il Catania, ndr) ma noi oggi siamo questo. Di Carmine per martedì forse lo recuperiamo, Tello non lo so. Fortuna che Furlan non si è fatto nulla. Costantino? È il cambio naturale di Cianci ma è meglio che faccia venti minuti fatti bene che trentacinque tra i fischi”.



“La cosa che proprio non mi è piaciuta oggi sono stati i primi cinque minuti. Noi dobbiamo fare punti. Pensate soltanto se stasera le cose non fossero andate così come sono andate”.