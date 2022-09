Catania, sorpreso a spacciare “erba”: bloccato dai carabinieri

Si tratta di un 45enne senza fissa dimora.

1' DI LETTURA

CATANIA. Arrestato dai carabinieri con l’accusa di “detenzione ai fini di spaccio” un 45enne senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine.

I militari, dopo aver notato che il soggetto aveva raggiunto a bordo di una bicicletta un gruppo di tre giovani adolescenti, dai quali aveva ricevuto in maniera circospetta del denaro, hanno deciso di perquisirlo, recuperando 11 grammi di marijuana e 11 di hashish, suddivisi in altrettante dosi, nonché di 85 euro in banconote di piccolo taglio, tutto rinvenuto nelle tasche dei pantaloni e posto sotto sequestro.

Il 45enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.