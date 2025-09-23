Catania, sospeso chiosco a San Cristoforo: “Ritrovo di pregiudicati”

Il provvedimento eseguito dalla polizia

CATANIA – La polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un chiosco di piazza Palestro, nel cuore del quartiere San Cristoforo, “divenuto un abituale ritrovo di pregiudicati – scrivono gli investigatori – così come emerso dai diversi controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza”.

Il provvedimento è stato emesso dal questore e ha una durata di 7 giorni, a notificarlo al gestore sono stati i poliziotti del commissariato locale che hanno apposto i sigilli.

Gli accertamenti sul chiosco “ritrovo di pregiudicati”

I poliziotti hanno riscontrato nel locale “la presenza di diversi pregiudicati per i reati di rapina, ricettazione, furto aggravato, detenzione abusiva di armi, riciclaggio e per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. La presenza di questi clienti – scrive ancora la Questura – non è risultata sporadica, ma è stata riscontrata in molteplici verifiche al punto da rappresentare un rischio concreto per la sicurezza”.

La polizia spiega che questo provvedimento “costituisce una garanzia per tutte quelle attività economiche che rispettano le regole ed esercita anche una funzione con effetti dissuasivi nei confronti di quei soggetti ritenuti pericolosi che, privati di un luogo di aggregazione abituale, vengono avvertiti che la loro presenza è oggetto di attenzione da parte delle autorità”.