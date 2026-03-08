L'intervento della polizia

CATANIA – Bloccato con le dosi di droga nello zaino vicino alla stazione centrale di Catania e arrestato. Si tratta di un pusher 28enne, che nascondeva le dosi pronte per lo spaccio. La polizia lo ha bloccato mentre era a bordo della sua auto, prima che potesse consegnare le sostanze: cocaina e marijuana.

In azione i poliziotti della quarta sezione Investigativa ‘Contrasto al Crimine diffuso’ della squadra mobile. Il rider della droga è stato fermato per essere sottoposto ad un controllo e, sin dalle prime fasi, ha manifestato un certo nervosismo alle richieste dei poliziotti di fornire i propri documenti. Il suo atteggiamento ha fatto sorgere diversi sospetti e, per questa ragione, i falchi hanno ritenuto opportuno eseguire una perquisizione dell’auto.

La droga sequestrata

Nell’abitacolo, tra i sedili, c’era uno zaino nel quale erano nascoste 57 bustine di marijuana per un peso di 420 grammi e 11 involucri di cocaina per un peso di 19 grammi. Nella disponibilità dell’uomo è stata trovata anche una somma di denaro di 190 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il 28enne è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il pusher è stato condotto nelle camere di sicurezza della questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.