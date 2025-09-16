Il 47enne è stato fermato in via Ustica

CATANIA – In arresto un 47enne della provincia di Enna, nell’ambito di un controllo dei carabinieri in via Ustica. Era in possesso di droga. Si tratta di Giuseppe Smario ed era a bordo di una Fiat Panda parcheggiata per strada.

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa erano impegnati in un servizio antidroga. A un certo punto lo hanno notato all’interno dell’auto con una borsa a tracolla. Alla vista degli investigatori, ha mostrato un evidente stato di agitazione e nervosismo. Un comportamento che ha insospettito i carabinieri e li ha spinti a procedere con una perquisizione personale e del veicolo.

Mezzo chilo di erba nella borsa

All’interno della borsa, una tracolla nera e bianca, trovata una busta di cellophane trasparente contenente marijuana, per un peso lordo di circa 500 grammi. Accanto a questa, c’era anche un secondo involucro, sempre di cellophane, con all’interno 1,15 grammi di cocaina.

La droga sequestrata sarà analizzata presso i laboratori del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, per determinarne la qualità e la quantità esatta. Il materiale rimane ora sotto custodia del Nucleo Operativo in attesa degli accertamenti.

Il difensore ricorrerà al Riesame

Il leonfortese, difeso dall’avvocato Pierfrancesco Buttafuoco, ha ottenuto gli arresti domiciliari. “Malgrado l’imputato abbia dimostrato di avere un regolare lavoro, di essere proprietario di tre immobili e di essere dipendente da sostanza stupefacente – afferma l’avvocato, che si accinge a presentare ricorso al Riesame – e in assenza di altri indicatori elementi, non si è voluto credere che il motivo della detenzione fosse un mero uso personale. Questo nonostante, lo sottolineo, non sia stato trovato né materiale per il confezionamento dello stupefacente, né banconote di piccolo taglio che potessero far ipotizzare un’attività di spaccio, né alcun bilancino”.