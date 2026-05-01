Catania, spaccio di droga in strada: 54enne arrestato dalla Polizia

L’uomo è stato fermato dagli agenti delle Volanti davanti a un condominio di via Capo Passero

CATANIA – Arrestato un uomo di 54 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il fermo è scattato durante un servizio di pattugliamento della squadra Volanti della Questura, nei pressi di un condominio di via Capo Passero, dove gli agenti hanno notato l’uomo con una busta bianca in mano insieme ad altre due persone.

Alla vista della Polizia, il 54enne ha tentato di disfarsi della busta ed è fuggito all’interno dello stabile, provando anche a opporre resistenza. Raggiunto dagli agenti, è stato bloccato con difficoltà.

Sul posto è intervenuta anche la squadra cinofili: i cani poliziotto Ares, Maui, Rex e Briska hanno permesso di recuperare la busta abbandonata durante la fuga, contenente 158 grammi di marijuana e 42 grammi di cocaina già suddivisi in dosi.

Nel corso della perquisizione dell’area, gli agenti hanno inoltre rinvenuto e sequestrato altri 84 grammi di marijuana e 14 grammi di cocaina, occultati in un sacchetto di plastica e presumibilmente destinati allo spaccio.

L’uomo, con precedenti penali, è stato arrestato in flagranza di reato e condotto in carcere.