 Catania, sparatoria nella notte a San Giovanni Galermo
Catania, sparatoria nella notte a San Giovanni Galermo

Indaga la polizia
CATANIA – Nuova sparatoria a Catania nella notte appena trascorsa. Questa volta il teatro dell’accaduto è stata la via Adone nel quartiere San Giovanni Galermo, nella zona nord del capoluogo Etneo.

Sono stati esplosi alcuni colpi di arma, ma non ci sarebbe alcun ferito. Sull’accaduto sta indagando la Polizia.

Dagli elementi raccolti dal nostro giornale, i numerosi episodi accaduti in questi giorni nel capoluogo etneo, potrebbero essere riconducibili a questioni connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti. 

