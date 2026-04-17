Catania, spari contro un’abitazione: trovati 13 bossoli

Indaga la polizia

CATANIA – Colpi di arma da fuoco contro un’abitazione nella notte. È accaduto in stradale Cravone, dove ignoti hanno esploso diversi colpi di pistola contro una casa a piano terra.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.

Trovati 13 bossoli

Durante i rilievi, i poliziotti hanno rinvenuto 13 bossoli, repertati per gli accertamenti tecnici. Non risultano, al momento, feriti. Gli investigatori stanno verificando eventuali collegamenti con contesti criminali o episodi intimidatori.