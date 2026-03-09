 Catania, spari al Tondicello della Plaia: le indagini
Catania, colpi d’arma da fuoco al ‘Tondicello della Plaia’

Le indagini della polizia
GLI SPARI
di
CATANIA – Indagini in corso da parte della Polizia della Questura di Catania, nel merito di alcuni bossoli rinvenuti in piazza Caduti del mare. Meglio conosciuta come ‘Tondicello della Plaia’.

Catania, spari al ‘Tondicello della Plaia’

Sull’asfalto i poliziotti delle volanti avrebbero recuperato almeno dieci bossoli: non tutti dello stesso calibro. Ieri sera, poco dopo le 23, sarebbe stata una segnalazione giunta al 112 ad allertare gli agenti della polizia municipale e della Questura.

Sono in corso le indagini di rito. Al momento non risultano feriti o persone coinvolte nell’episodio.

