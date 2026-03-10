 Catania, minacce all'ex amante: in manette un 56enne
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Catania, stalking e minacce all’ex amante e al marito: arrestato

Ha provato ad investirli con l'automobile
POLIZIA
di
1 min di lettura

CATANIA – La polizia ha arrestato un pregiudicato di 56 anni, originario di Gravina di Catania, per stalking nei confronti dell’ex amante e del marito della donna. L’uomo si sarebbe presentato davanti l’abitazione della coppia, nel quartiere Librino, e avrebbe terrorizzato entrambi prima minacciandoli con un bastone e poi tentando di investirli con l’auto.

L’uomo è stato bloccato dagli agenti e arrestato per atti persecutori. La polizia lo ha anche denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Il 56enne, su disposizione della Procura, è stato posto agli arresti domiciliari.

Il Gip, ha convalidato il provvedimento, e applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di avvicinamento con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI