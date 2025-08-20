Catania, detenuto si toglie la vita nel carcere di piazza Lanza

È il cinquantaquattresimo caso in Italia nel 2025

CATANIA – Un detenuto extracomunitario di 34 anni si è impiccato nel bagno della sua cella della Casa circondariale di Catania Piazza Lanza. L’episodio è avvenuto lunedì scorso, ma la notizia è stata resa nota solo ora dal sindacato Uilpa della polizia penitenziaria. Con questo caso sale a 54 il numero dei detenuti che si sono tolti la vita dall’inizio dell’anno, a cui si aggiungono 3 operatori.

L’allarme per la crisi penitenziaria

“Una strage senza fine – commenta Gennarino De Fazio, segretario generale Uilpa – che peraltro espone gli incolpevoli operatori, in primis quelli del Corpo di polizia penitenziaria, a ripercussioni amministrative e penali in un sistema che è disfunzionale dalle fondamenta. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il governo Meloni ne prendano compiutamente atto e agiscano di conseguenza. La crisi penitenziaria peggiora di giorno in giorno”.