Il Catania sale in cattedra e fa suo il big match: è 2-0 alla Salernitana

CATANIA – “Massimino” in festa! Il Catania batte la capolista Salernitana e si avvicina alla vetta della classifica. Gara impeccabile quella disputata dagli uomini di Toscano che, con un gol per tempo, ridimensionano Capomaggio e compagni.
Pronti, via
Fasi di studio prolungate per gran parte del primo tempo tra due squadre che si temono e si rispettano.
Poche le occasioni in cui i portieri vengono chiamati in causa, con Capomaggio che si mette in evidenza per un fallaccio da dietro su Di Tacchio a centrocampo che avrebbe, forse, meritato più del semplice cartellino giallo.
A spezzare l’equilibrio ci pensa Emanuele Cicerelli che al 38° pennella una traiettoria imprendibile, anche per il gigantesco Antonio Donnarumma, su punizione da oltre trenta metri: il pallone calciato dal numero 10 rossazzurro si spegne proprio all’incrocio dei pali per il boato del “Massimino”. La Salernitana reagisce subito ma la retroguardia etnea concede solo un tiro dalla distanza a Ferrari che manda sul fondo.
Ripresa e conferma
Nella ripresa gli ospiti cercano di spostare in avanti il baricentro della loro manovra ma i rossazzurri sono lesti a ripartire in velocità. Lunetta fa le prove generali del raddoppio costringendo A. Donnarumma ad una respinta in tuffo ma al 10° il Catania raddoppia. Sul lungo rinvio di Dini, Lunetta spizzica di testa, Golemic prolunga incautamente e Forte aggancia il pallone… spedendolo alle spalle dell’estremo difensore campano.
La formazione di Toscano (bravo nei “cambi”) legittima, poi, la vittoria che potrebbe assumere connotati più vistosi se il subentrato D’Ausilio non mandasse il pallone fuori e Rolfini non mancasse la terza rete da due passi sull’assist di Corbari (bravissimo il portiere Donnarumma). Ospiti, invece, impalpabili in zona offensiva con il fischiato Inglese reso inoffensivo dall’attenta difesa etnea e Dini impegnato soltanto una volta sulla botta dalla distanza di Villa.
Finisce in gloria per il Catania che si rilancia nella lotta per la promozione diretta. Domenica prossima altro big-match casalingo contro il Benevento.
Tabellino
CATANIA – SALERNITANA 2-0
CATANIA F.C. (3-4-1-2) – Dini, Ierardi, Di Gennaro, Celli, Casasola, Quaini (dal 12°s.t. Aloi), Di Tacchio (k) (dal 19°s.t. Corbari), Donnarumma D., Lunetta (dal 27°s.t. Jimenez), Cicerelli (dal 19°s.t. D’Ausilio), Forte (dal 27°s.t. Rolfini).
A disposizione: Bethers, Coco, Allegretto, Pieraccini, Stoppa, Quiroz, Caturano.
Allenatore: Mimmo Toscano.
SALERNITANA (3-4-1-2) – Donnarumma A., Coppolaro (dal 34°s.t. Quirini), Golemic, Anastasio (dal 23° Matino), Ubani (dall’8°s.t. Achik), Tascone, Capomaggio, Villa, Ferraris (dal 23°s.t. Knezovic), Inglese (k), Ferrari (dal 23°s.t. Liguori).
A disposizione: Brancolini, Varone, Iervolino, Di Vico, Boncori.
Allenatore: Giuseppe Raffaele.
Arbitro: Alberto Poli di Verona.
Assistenti:Vincenzo Russo (Nichelino) e Nicola Di Meo (Nichelino).
Quarto ufficiale: Fabrizio Ramondino (Palermo).
FVS: Mario Chichi (Palermo).
Reti: 38°p.t. Cicerelli (CT); 10°s.t. Forte (CT);
Note: Pomeriggio assolato al “Massimino” e pubblico delle grandi occasioni. Trasferta vietata alla tifoseria ospite. Terreno in ottime condizioni.
Indisponibili: Martic, Raimo (CT).
Ammoniti: Capomaggio (SAL); Di Tacchio (CT); Quaini (CT); Forte (CT); Celli (CT);
Spettatori: 18.777
Cronaca
Primo tempo (1-0)
5° Lunetta scappa via sul filo del fuorigioco e serve Forte. Pronto il tiro che viene respinto da un difensore;
12° Capomaggio falcia da dietro Di Tacchio: solo ammonizione!
15° Forte recupera un pallone sulla laterale ma poi calcia a lato;
17° Cicerelli ruba un pallone a centrocampo ma ignora Lunetta e tira alto!
21° punizione dal limite per la Salernitana (spinta di Di Tacchio su Inglese): la conclusione di Anastasio è deviata fuori da un suo stesso compagno;
25° tiraccio alto di Tascone;
32° Ferraris scambia bene con Inglese e conclude pericolosamente: Dini para!
38° Catania in vantaggio: gran punizione da 35 metri di Cicerelli che toglie le regnatele dall’incrocio dei pali e beffa Donnarumma sulla sua sinistra: 1-0 !
40° Ferrari calcia abbondantemente a lato;
45° concessi 2 minuti di recupero;
47° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio grazie alla prodezza balistica di Cicerelli.
Secondo tempo (2-0)
1° Catania vicino al raddoppio: Forte lancia in verticale Lunetta che, appena al limite dell’area, calcia forte in diagonale: A. Donnarumma respinge in tuffo;
6° rossazzurri ancora pericolosi: Daniele Donnarunna ruba palla sulla trequarti e s’invola verso l’area avversaria servendo Lunetta che non riesce a tirare;
8° nella Salernitana, Ubani lascia il posto ad Achik;
10° raddoppio del Catania: sul lungo lancio di Dini… Lunetta prolunga di testa, Golemic tocca male e Forte aggancia il pallone… scaraventandolo in rete da posizione decentrata: 2-0 !
12° nel Catania, Aloi prende il posto di Quaini;
18° Dini respinge in tuffo la gran botta dalla distanza di Villa!
19° nel Catania, D’Ausilio sostituisce Cicerelli: ovazione! Di Tacchio lascia il posto a Corbari;
21° sul cross di Celli… D’Ausilio non riesce ad indirizzare il pallone in porta;
23° nella Salernitana, Matino, Knezovic e Liguori sostituiscono Anastasio, Ferraris e Ferrari;
27° nel Catania, Rolfini e Jimenez sostituiscono Forte (ovazione) e Lunetta;
31° Rolfini, di testa, gira alto sul cross dalla bandierina;
34° nella Salernitana, Quirini rileva Coppolaro;
35° conclusione di D’Ausilio respinta da A. Donnarumma; poi Rolfini tira fuori;
42° ripartenza di D’Auslio… chiuso in angolo;
45° concessi 5 minuti di recupero;
46° Catania vicinissimo al tris: Corbari approfitta di un errore avversario, fila via sulla sinistra e mette in mezzo per l’accorrente Rolfini che devia a botta sicura: A. Donnarunna si supera e manda in corner!
50° vince il Catania!
[Foto Catania Fc]