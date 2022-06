Catania, i giorni delle temperature record

Caldo sempre al di sopra della media nel mese di giugno, con picchi che hanno già stabilito il primato

CATANIA – Giugno è il mese che ha battuto ogni record di temperature, almeno a livello europeo. Due ondate di caldo, all’inizio e nell’ultima decade del mese, hanno spinto in alto la colonnina del termometro, che per diversi giorni è stata al di sopra dei trenta gradi, e in alcuni casi ha raggiunto temperature record.

Le misurazioni di ieri

La stazione meteo di Catania del Sias, Servizio informativo agrometeorologico siciliano, ha registrato nella giornata di ieri una temperatura massima di 34 gradi. Il picco di ieri è solo l’ultimo in una serie di dieci giorni in cui le temperature sono state abbondantemente al di sopra della media.

A fronte di valori normali compresi tra i 25 e i 30 gradi, infatti, la rete del Sias registra una temperatura media di più di 30 gradi a partire dal 16 giugno, con un picco di 36,7 gradi nella giornata del 22 giugno. Gli unici due giorni al di sotto dei 30 gradi sono stati il 18 e il 20 giugno, quando ci sono stati circa 29 gradi.

La temperatura di oggi

Una situazione che è stata già superata alle 10:40 di questa mattina, quando la stazione meteo catanese ha registrato più di 36 gradi, e con un’umidità relativa che si avvicina al 90 per cento.