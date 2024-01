Catania, tentato furto in una trattoria della Playa: tre arresti

Catturati dagli agenti delle Volanti

CATANIA – Sono stati visti dal proprietario, incappucciati, tramite le videocamere di sorveglianza. Per questo è intervenuta la polizia e sono stati arrestati in tre per il tentato furto ai danni di una trattoria di viale Kennedy. Sono tutti catanesi: un 18enne, un 29enne e un 38enne. Il magistrato di turno ha disposto i domiciliari.

La dinamica

È avvenuto stanotte. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti su segnalazione del proprietario. I poliziotti hanno constatato che i tre, per raggiungere il locale, avrebbero utilizzato un’auto a noleggio. E una volta sul posto avrebbero danneggiato una porta laterale, facendo così attivare il sistema di allarme “a nebbia”, che di fatto ha reso impossibile l’ingresso.

Il sequestro

Sono stati inoltre trovati in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso, utilizzati per l’effrazione, che sono stati sottoposti a sequestro. Il titolare della trattoria ha subito formalizzato la denuncia in Questura e i tre fermati sono stati tratti in arresto. L’accusa è tentato furto aggravato in concorso.