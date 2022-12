Catania, Thomas non ce l’ha fatta: era stato travolto da un’auto

Domani avrebbe compiuto 13 anni.

IN VIA ACQUICELLA PORTO

CATANIA. Thomas avrebbe compiuto 13 anni, domani. Ha lottato con ogni suo alito di forza per due settimane: finito in coma, il suo piccolo cuore alla fine ha cessato di battere.

E ciò che alimenta ancor di più la rabbia è ciò che è accaduto a Thomas Bombace due settimane fa.

Travolto da un’auto in via Acquicella Porto è rimasto per giorni aggrappato alla vita nonostante le ferite riportate.

Nelle scorse ore la tragica notizia. Un quartiere letteralmente sotto shock e rimasto drammaticamente senza parole.

“Un bambino preso in “pieno” da un’auto al buio con i fari spenti di “sera” questo si chiama ergastolo di dolore per i famigliari”, c’è chi scrive sui social.

Di certo, si tratta dell’ennesima vittima di un comparto stradale sempre più insicuro e che questa volta ha visto allungare la scia di sangue sull’asfalto ai danni di un giovanissimo di appena tredici anni.