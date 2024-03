Catania, tirapugni e mazza da baseball in auto: denunciato

Si tratta di un giovane di 23 anni

CATANIA – Un giovane di 23 anni è stato denunciato a Catania dalla polizia per porto di armi od oggetti atti ad offendere dopo essere stato trovato in auto con un tirapugni ed una mazza da baseball. Il 23enne, che viaggiava insieme con una ragazza, è stato fermato per un controllo mentre procedeva a velocità sostenuta in via Antoniotto Usodimare. Per giustificare la velocità ha detto agli agenti che stava accompagnando al Pronto Soccorso una ragazza che aveva avuto un malore. A quel punto gli agenti hanno scortato l’auto fino all’ospedale Garibaldi, dove i medici hanno visitato la ragazza senza però riscontrare nulla di quanto segnalato. Da qui la perquisizione dell’auto, che ha dato esito positivo.