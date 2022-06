TouRING FESTIVAL – danza Butoh nelle dimore storiche siciliane

2' DI LETTURA

Tutto pronto per la seconda tappa del TouRING FESTIVAL – danza Butoh che si terrà nelle più prestigiose dimore storiche siciliane, un progetto di e con Valeria Geremia.

ll circuito del festival, vede la rappresentazione di 6 spettacoli in 6 comuni siciliani in dimore storiche selezionate per il loro alto valore storico ed artistico.

Dopo il grande successo del primo appuntamento, il 28 maggio al Castello di Donnafugata a Ragusa, il 19 giugno nuova performance a Palazzo Biscari di Catania, con inizio alle 19.30. A seguire una visita guidata dello storico palazzo.

Il corpo come un’opera d’arte immerso nell’arte delle dimore, in ogni palazzo un decoro diverso ispirato alle linee, le forme ed hai colori; il flusso dei movimenti, sospesi, stilizzati ed a tratti repentini, potenti, fonderanno la danza con la bellezza dei palazzi.

Le performance che creeranno un connubio tra arte visiva e danza Butoh, sono a cura della Compagnia Sicula Butoh di Catania, che con la sua esperienza più che ventennale ha realizzato spettacoli, eventi, workshop in vari festival nazionali ed internazionali, intessendo una vasta rete di contatti nel mondo nell’ambito della danza Butoh e dell’arte in genere.

La Danza Butoh, danza contemporanea che predilige la sua teatralità emozionale, al gesto coreografato, ha senza dubbio una grande forza scenica, cosa che la coreografa e danzatrice Valeria Geremia ha accentuato decorando totalmente il suo corpo, aggiungendo preziosità alla performance. Per ogni dimora si realizzerà un decoro con scrupolosa precisione, con textures e colori che si armonizzino con la sala selezionata per la performance, con la volontà diritrovare un gusto poetico che la manualità artigianale potrà regalare, il desiderio di accompagnare le sempre nuove tendenze digitali con la fattura del pennello e dei colori.

Il corpo decorato con le loro movenze lente, fluide ed a tratti energeticamente potenti, si fonderanno con i maestosi scenari delle dimore storiche selezionate. Le architetture, i decori, gli intarsi e le geometrie ricche di poetica delle sale che utilizzeremo per l’evento, costituiranno la cornice, o meglio ancora l’ambiente dove le scene dei corpi in movimento si svilupperanno. Consideriamo il festival un’occasione per fondere, arte, cultura, storia ed avanguardia artistica, per un percorso di conoscenza di meraviglie siciliane, che cittadini e turisti potranno ammirare avvolti da un imponente soffio di modernità.

Il TouRING Festival avrà il seguente calendario: Catania: 19 giugno Palazzo Biscari, 24 giugno Palazzo Moncada – Caltanissetta, 9 Luglio Palazzo Nicolaci – Noto, 16 Luglio Palazzo cosentino – Palermo, 20 Agosto Palazzo Florio Favignana (Tp )

