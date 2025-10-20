Catania, tragedia e morte sul lavoro: chi era la vittima

Le condizioni del ferito ricoverato al Policlinico

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – Lang Supazi aveva 58 anni. Originario del Congo, è rimasto schiacciato a morte da due enormi lastre di vetro che non gli hanno lasciato scampo. La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione: ma a quanto pare, le vetrate si sarebbero staccate dal braccio idraulico del mezzo pesante sul quale dovevano essere caricate.

Ad essere colpito anche il collega di lavoro, un 34enne che si trova adesso ricoverato al Policlinico universitario di Catania. Non è in pericolo di morte. Ha riportato la frattura di una gamba.

L’incidente è avvenuto attorno alle 9.30 di questa mattina. I soccorsi sono scattati immediatamente: fin da subito ci si è accorti della gravità del momento. L’arrivo del personale medico del 118 e dell’elisoccorso. Per il 58enne non c’è stato nulla da fare. Mentre per il 34enne è subito scattata la corsa verso il nosocomio catanese.

Supazi Lang non era dipendente della ditta dov’è accaduta la tragedia. Era un lavoratore occasionale. Ad indagare sull’accaduto sono i carabinieri di San Giovanni La Punta. La Procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta.