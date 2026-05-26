 Tragedia sul lavoro a Catania, morto operaio di 30 anni
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Catania, tragedia sul lavoro: operaio morto schiacciato dal muletto

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Disposta l'autopsia sul corpo. Indagine, al momento, a carico di ignoti
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CATANIA – Un operaio di 30 anni di un’azienda di logistica è morto schiacciato dal muletto con cui stava operando.

L’incidente sul lavoro è avvenuto nella zona industriale di Catania. Sul posto per i rilievi e le indagini la polizia, con personale delle Volanti della Questura, e personale del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spresal) dell’Azienda sanitaria provinciale.

L’area dell’incidente è stata sequestrata dalla Procura di Catania che, con l’aggiunto Fabio Scavone e la sostituta Valentina Antonucci, ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per omicidio colposo e disposto l’autopsia.

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