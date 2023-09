Catania, un tragico incidente stradale si porta via Manuel Puglisi

Il 22enne aveva vestito la maglia delle giovanili del Catania

1' DI LETTURA

CATANIA – Se n’è andato ad appena 22 anni. Vittima di un incidente stradale alle primissime luci del mattino, in sella alla sua moto, in via Poulet nella zona del Passerello: nel cuore della sua città, Catania.

È stato un passante ad allertare le Forze dell’ordine. La notizia della morte di Manuel Puglisi ha sconvolto tutti coloro che lo conoscevano. Una tragedia inaccettabile e assurda per un ragazzo che si è sempre fatto apprezzare per le sue doti umane oltre che calcistiche.

Un passato da calciatore

Già, perché sebbene avesse preso la decisione di restare momentaneamente in stand-by, Manuel fin da piccolo era stato protagonista sui campi di mezza Sicilia per via della sua grande passione: il calcio. Ed aveva conseguito anche tesseramenti importanti, in primis vestendo la maglia della squadra del cuore: il Catania. Dopo l’Under 17 di Trapani era infatti arrivata la possibilità di indossare i colori rossoazzurri, prima sempre con l’Under 17 e poi con la Berretti. Le esperienze a Messina, ed in Serie D a Biancavilla e Paternò prima di prendere la decisione di fermarsi.

Il cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio, in queste ore, per Manuel. Sui social la notizia è stata devastante ed ha gettato nello sconforto chi lo aveva incrociato nella propria vita.

“Oggi mi ha svegliato una notizia che lacera il cuore..Ciao Manuel, continua a giocare da lassù..Che la terra ti sia lieve”, “Come è potuto accadere !!!! Come!? Fai buon viaggio piccolo..Sempre nel mio cuore. Riposa in pace”, “Rimarrai sempre nel mio cuore”: sono solo alcuni dei tanti post a ricordo del 22enne.

Un brutto risveglio per un ragazzo, descritto davvero da tutti, come un giovane dall’animo buono e sempre disponibile verso il prossimo.

Sul luogo della tragedia si sono portate le pattuglie della Polizia municipale e dei carabinieri per effettuare i rilievi.