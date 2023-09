Catania, Trantino dà il via alla XV edizione di Corti in cortile

Cinema e dintorni

CATANIA – Proiezioni, workshop, laboratori, incontri, spazi di promozione per giovani filmmaker e, per la prima volta, un Film Market aperto al confronto e al networking tra produttori, distributori, film commission, operatori del settore, appassionati di cinema.



È la XV edizione del festival Corti in cortile, presentato stamani nel Palazzo della Cultura dal sindaco Enrico Trantino e dal direttore artistico della manifestazione, Davide Catalano, con l’intervento di Alessio Morganti in rappresentanza del settore dei consulenti a livello nazionale sui finanziamenti per il cinema.

L’incontro ha aperto lo storico festival internazionale del cortometraggio che animerà sino a domenica 17 la corte Mariella Lo Giudice del Palazzo della Cultura, co-organizzato da Visione Arte e dal Comune di Catania con la direzione Cultura e la Film Commission nell’ambito del Summer Fest.



“Catania – ha detto il sindaco Trantino – è una città straordinaria che ha bisogno di qualche messaggio in più di natura positiva ed è in questa direzione che va ‘Corti in cortile’ così come l’impegno dell’Amministrazione e della Film Commission a favore del cinema e di iniziative come questa in grado di creare occasioni di confronto, aggregazione, cultura, possibilità per il futuro dei nostri giovani”.



“Quest’anno abbiamo voluto fare un salto di qualità – ha dichiarato Davide Catalano con riferimento al Film Market -, immaginando un luogo dove far incontrare chi il cinema lo fa e chi il cinema ambisce a farlo, soprattutto se giovani, perché il Sud abbia l’opportunità di esprimere tutte le sue potenzialità, non sempre sono valorizzate appieno”.



Nel corso dell’incontro sono stati proiettati in anteprima i trailer dei 22 cortometraggi del concorso, provenienti da tutto il mondo, pronti a raccontare storie e a trasmette emozioni nelle tre serate del festival condotte dalla cosplayer Federica Di Paolo (in arte Icon Stitch). I corti saranno giudicati da una giuria popolare e da una giuria di esperti presieduta dalla responsabile della Catania Film Commission, Sabina Murabito, affiancata dal produttore cinematografico Antonio Chiaramonte. Uno speciale Premio alla Carriera sarà consegnato a Tuccio Musumeci, attore eccellenza siciliana. Il Film Market, che mira a diventare un punto di riferimento per l’industria cinematografica del Sud Italia, sarà aperto domani, sabato, alle ore 17 nello spazio Franco Tomaselli del festival. Il programma completo della rassegna è online sul sito www.cortiincortile.it