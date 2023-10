Catania, Trantino dopo il blitz a San Berillo: “Spazio alle forze sane”

Per il primo cittadino l’operazione sarà ripetuta

CATANIA – “Oggi è buon inizio per il quartiere”. Così il sindaco di Catania Enrico Trantino commenta l’esito dell’operazione ad alto impatto compiuta stamattina a San Berillo. Il blitz è stato operato, fa notare il Comune, in sinergia con la Prefettura e l’amministrazione comunale. Trantino stesso ha partecipato ad alcuni momenti degli interventi.

I ringraziamenti

“L’illegalità – sottolinea il primo cittadino – non può avere campo libero. Non può avere campo libero utilizzando mezzi illeciti per spacciare droga o attuare condotte illecite, rendendo di fatto invivibile un’intera zona. Ringrazio il Prefetto, il Questore, il Comandante dei Carabinieri e ogni singolo operatore delle forze dell’ordine e della Polizia Municipale, del Consorzio Gema e delle manutenzioni comunali”.

Il rispetto delle regole

“Questa iniziativa interforze – prosegue – sono certo verrà ripetuta. Un concerto di espressioni istituzionali. Come un’unica squadra che è ogni giorno impegnata nel ripristino della legalità e il rispetto delle regole della convivenza civile per riprenderci tutti insieme la città”.

Un “buon inizio”

Trantino poi conclude parlando di un “buon inizio”. “Questo perché a San Berillo esistono anche forze sane – afferma – che lavorano per l’integrazione. Esse vanno sostenute e incoraggiate. Ma si proseguirà perché i progetti per San Berillo sono concreti e devono avere un contesto di legalità”.