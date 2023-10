Catania, Trantino incontra i liceali: “In 30 anni nessun sindaco era venuto qui”

Al liceo ginnasio Cutelli Salanitro

CATANIA – Si è svolto nell’Arena del Liceo Ginnasio “Mario Cutelli e Carmelo Salanitro” un importante confronto tra i ragazzi e il sindaco di Catania, Enrico Trantino. Assieme a lui l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Catania, Viviana Lombardo, e da Giuseppe Ferraro, Capo di Gabinetto.

Il dialogo

Il vivace e proficuo dialogo tra i giovani e il rappresentante dell’amministrazione è stato, inoltre, un’occasione per condividere, in anteprima, iniziative e progettualità in atto nel Comune di Catania. Come la comunicazione, in diretta, della firma del contratto per l’affidamento dei lavori di restauro dell’ex ospedale Vittorio Emanuele e dell’imminente inizio dell’opera di recupero. Notizia che fa da viatico a quella rinascita della città di Catania su cui il Sindaco si soffermerà ripetutamente durante i suoi interventi per incoraggiare i giovani spettatori a credere nel proprio territorio.

La dirigente

Al tavolo dei relatori, ad ascoltare con grande attenzione le numerose domande poste dagli studenti, la Dirigente Scolastica Elisa Colella, che ha fortemente voluto l’incontro con l’avvocato Trantino, “un’occasione formativa irrinunciabile che diventa vero e proprio laboratorio di educazione civica ed esperienza di cittadinanza attiva”. Accanto il presidente del Consiglio d’Istituto, Domenico Di Mauro, il Direttore dei Servizi Amministrativi, Ludovico Lizzio, e i due rappresentanti, neo eletti, alla Consulta provinciale, Alessandro Rapisarda e Teresa Falsaperla.

Il sindaco

“Scusate il ritardo, – ha esordito il sindaco – non mi riferisco a questi otto minuti, ma ai trent’anni in cui nessun sindaco è venuto al Liceo “Cutelli e Salanitro”, né in nessuna altra scuola di Catania, così, di fatto, alimentando l’immagine di una distanza che poi costituisce il vero valore negativo nel momento in cui una città deve cominciare a comprendere quali sono gli sforzi da compiere per migliorare, per essere competitiva, per essere credibile, per essere più bella, per quel che Catania merita”.

Il dibattito

Il dibattito si è da subito rivelato intenso e l’avv. Trantino ha risposto a tutte le domande che hanno riguardato i temi più delicati per la città. Il corretto smaltimento dei rifiuti, la sicurezza, la mobilità sostenibile, la riqualificazione dei quartieri a rischio; tematiche che i giovani studenti del “Cutelli e Salanitro” hanno approfondito durante il loro percorso di studi grazie ad attività progettuali, anche extracurricolari, e ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Le domande

Soprattutto non sono mancate alcune domande che hanno manifestato il desiderio di sollevare quel velo di cinica rassegnazione che il catanese ha gettato sulla propria città. Ragazze e ragazzi chiedono quali siano le possibilità che la città offre, e manifestano un vivo interesse al cambiamento. A breve abbandoneranno la confortevole condizione di studenti liceali per spiccare il volo verso il mondo del lavoro, verso realtà universitarie, ma soprattutto saranno cittadini a tutti gli effetti, cittadini che vogliono poter contare sulle istituzioni, sul rispetto delle regole e su un’amministrazione che si impegni a farle rispettare.

La sensibilità dell’amministrazione

Le risposte del sindaco hanno manifestato grande disponibilità da parte dell’amministrazione e puntato a stimolare nella controparte il senso di appartenenza al territorio, alla comunità, alla Città. Una volta Catania era la Milano del sud, oggi – ha affermato l’avv. Trantino – Catania ha tutte le carte in regola per diventare la Cupertino d’Europa, con evidenti ricadute in termini occupazionali e di investimenti.

Gli investimenti

Il sindaco ha tenuto particolarmente ad informare studentesse e studenti dei cospicui investimenti di STMicroelectronics che apriranno la strada a risorse straordinarie che possono far diventare Catania una capitale di scienza e tecnologie. La città etnea sta, infatti, svolgendo un ruolo importante nell’ispirare e nel promuovere l’innovazione catalizzando investimenti da tutto il mondo nel settore delle micro e nano tecnologie ed in generale nei settori delle discipline STEM.

L’impegno della scuola

Realtà che non sono lontane dalle studentesse e dagli studente del Liceo Classico “Cutelli e Salanitro”, come sottolineato dalla Dirigente scolastica, che ha ricordato il costante impegno e attenzione che l’Istituto rivolge all’aspetto scientifico del sapere. Il sindaco ha, quindi, invitato i giovani a scommettere sulla città e li ha invitati a partecipare alle sedute della Giunta per colmare quella distanza tra amministratori e amministrati che appare indispensabile colmare per risorgere nuovamente dalle ceneri.

