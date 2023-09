Catania, Trantino nomina il cugino: “Nessun conflitto, lavorerò gratis”

La precisazione di Ivan Albo

1' DI LETTURA

CATANIA – Il sindaco metropolitano Enrico Trantino ha nominato il cugino Ivan Albo consulente della città metropolitana. Albo ha 15 anni di esperienza nel settore della pubblica amministrazione, maturata nel comune di San Gregorio e non solo.

“Vuole che non ci ponessimo – dice Albo a LiveSicilia – il problema di un conflitto di interessi?”.

“L’incarico gratis comporterà un impegno notevole”

Albo è cresciuto nello studio Trantino, molto apprezzato come avvocato. Ma parlare di un possibile conflitto di interessi, almeno leggendo l’annuncio della nomina e le parentele, peraltro note, è d’obbligo.

“Abbiamo analizzato la normativa – continua l’avvocato – lavorerò gratuitamente perché non lascerò solo Enrico in una città metropolitana abbandonata da anni”.

“Una sfida avvincente”, l’ha definita Albo su facebook, si occuperà di programmazione e Pnrr.

“Tenteremo di traghettare l’ente – ha aggiunto – verso un processo di piena normalizzazione in attesa che la riforma elettorale prima e le elezioni nel proseguo ridiano pieno valore ad un ente sovra comunale, qual è la Città Metropolitana”.

“Nessun conflitto di interessi”

“Di una cosa sono certo – insiste l’avvocato – non può esserci un conflitto di interessi, la Corte dei Conti è stata chiara e io sarò a costo zero, solo con lo spirito di lavorare per la mia terra”.