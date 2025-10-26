Il proprietario è un turista elvetico di 68 anni

CATANIA – Trova il giubbotto con il portafogli di un cittadino svizzero, con 600 euro, carte e documenti. Il protagonista, un 51enne catanese, ha dato una lezione di rispetto, onestà e senso civico presentandosi alla polizia e facendo sì che fosse restituito al legittimo proprietario.

Il 68enne, proveniente dalla Svizzera, aveva smarrito il giubbotto subito dopo essere arrivato a Catania, nel parcheggio dell’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini”. Il catanese, che vive a Nesima, dopo aver rinvenuto il giubbotto nel parcheggio, non ci ha pensato due volte. E senza esitazione si è recato al commissariato di Nesima.

Il proprietario rintracciato

A quel punto i poliziotti hanno rintracciato il proprietario. Nelle tasche del giubbotto c’erano due portafogli, in cui erano custodite alcune carte di credito. In uno di essi è stata trovata anche una cospicua somma di denaro, pari a 600 euro, mentre nell’altro 110 franchi svizzeri. All’interno anche una carta d’identità, che attraverso le verifiche successive ha permesso ai poliziotti di rintracciare il proprietario.

Infatti, considerato il luogo del ritrovamento, i poliziotti del Commissariato hanno ritenuto plausibile che il cittadino svizzero fosse arrivato a Catania, proprio quella mattina, in aereo. Attraverso la collaborazione degli agenti della Polizia di Frontiera, in servizio presso lo scalo aeroportuale, tale ipotesi ha trovato riscontro.

Il proprietario intanto era nell’Agrigentino

Gli accertamenti condotti in aeroporto hanno consentito non solo di risalire alla compagnia aerea utilizzata per arrivare a Catania, ma anche di apprendere quando l’uomo sarebbe ripartito. Recuperando anche il numero di telefono, inserito al momento della prenotazione, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il turista, che nel frattempo si era spostato nell’agrigentino.

Al suo rientro si è presentato in Commissariato, dove ha potuto recuperare giubbotto, documenti e denaro. Un gesto di onestà per il quale il viaggiatore elvetico non ha esitato di ringraziare, lodando l’efficienza della Polizia di Stato e la correttezza del cittadino catanese.