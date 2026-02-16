Catania, trovata in strada una busta con 21 proiettili

Indagano i carabinieri

CATANIA – Una busta contenente 21 proiettili calibro 380 Auto è stata rinvenuta a Catania, in via Principe Nicola, grazie alla segnalazione di un cittadino al numero di emergenza 112.

L’uomo ha notato, nei pressi del marciapiede, una busta di plastica chiusa che ha ritenuto sospetta e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno verificato il contenuto e proceduto al sequestro delle munizioni.

Il materiale è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato il sequestro. Sono in corso accertamenti per chiarire la provenienza dei proiettili ed eventuali collegamenti con episodi di natura penale.