 Catania, trovato in un b&b con 15 chili di hashish: arrestato
Catania, trovato in un b&b con 15 chili di hashish: arrestato

Si tratta di un 37enne
CATANIA – È stato trovato dalla Polizia di Stato nella sua camera, in un bed and breakfast dell’hinterland etneo, con 138 panetti di hashish nascosti sotto il letto. L’uomo, un catanese di 37 anni, è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga.

L’indagato, che da alcuni giorni aveva affittato la stanza all’interno del b&b, aveva con sé due grandi buste con i panetti di hashish, per un peso totale di 15,1 chili, trovato sotto il letto, insieme a quattro smartphone sui quali verranno effettuati accertamenti tecnici.

Quanto rinvenuto è stato recuperato e posto sotto sequestro. Il 37enne è stato arrestato e accompagnato in carcere.

