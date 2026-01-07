 Catania, truffa del finto carabiniere: arrestato 14enne a Nesima
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Catania, truffa del finto carabiniere: arrestato 14enne a Nesima

Scoperte anche tre pistole
le indagini
di
1 min di lettura

CATANIA – Un 14enne è stato arrestati da militari dell’Arma del comando provinciale di Catania e della Stazione di Nesima per truffa aggravata, commessa con il cosiddetto metodo del ‘finto carabiniere’, e per possesso illecito di tre armi comuni da sparo. Secondo l’accusa, due pistole sarebbero state sottratte ai legittimi proprietari durante la commissione della truffa a due persone nel Messinese.

Catania, la truffa del finto carabiniere

Durante l’ispezione dell’area adiacente all’immobile del minorenne, sorvegliata da due pitbull di proprietà del ragazzo, i carabinieri hanno individuato un punto di terreno smosso dove era stato seppellito un contenitore contenente tre pistole complete di caricatori e munizionamento.

In particolare, è stata scovata una pistola automatica con caricatore e 49 proiettili, una calibro 9 con caricatore e 12 proiettili e una calibro 6,35 con matricola abrasa, caricatore e 6 proiettili. Le prime due pistole sono risultate riconducibili alla truffa, mentre quella con matricola abrasa è un’arma clandestina.
Il 14enne, su disposizione della Procura per i minorenni di Catania, è stato condotto in struttura dedicata.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI