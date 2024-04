Catania, si tuffa nella fontana dell’Amenano: arrestato un 48enne

L'uomo ha tentato di aggredire gli agenti di Polizia

CATANIA – Un 48enne senza fissa dimora sorpreso dalla Polizia a Catania dentro la Fontana dell’Amenano, in piazza Duomo, è stato invitato a uscire e a esibire i documenti, ma ha iniziato a inveire contro i poliziotti, insultando e minacciandone uno di morte.

L’arresto nel centro di Catania

Una volta uscito dalla fontana l’uomo ha tentato di scagliarsi contro l’agente prima di essere immobilizzato. L’uomo ha poi colpito con pugni il plexiglass divisorio dell’abitacolo e i vetri dei due sportelli dell’auto di servizio senza danneggiarli, ma procurandosi delle ferite poi medicate nel pronto soccorso dell’ospedale San Marco.

Una volta riportato alla calma, l’uomo si è rifiutato categoricamente di fornire le proprie generalità, ma è stato identificato e arrestato per resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.