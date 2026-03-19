L'omicidio di Salvatore Privitera il 6 gennaio scorso. I NOMI DEGLI ARRESTATI

CATANIA – Sarebbe stato ucciso per contrasti maturati nell’ambito di contrasti sullo spaccio di droga e del gioco d’azzardo il 35enne Salvatore Privitera trovato carbonizzato dai genitori all’interno di una T-Roc presa a noleggio a Carlentini (Siracusa), il 6 gennaio scorso.

Privitera ucciso con un colpo di pistola alla nuca

A ucciderlo, con un colpo di pistola alla nuca, secondo la Dda di Catania, sarebbero stati Pietro Catanzaro, 36 anni, figlio di Giovanni, esponente del clan Cappello-Bonaccorsi, e Danilo Sortino, 23 anni, che ha precedenti contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati arrestati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip ed eseguita dai carabinieri dei comandi provinciali del capoluogo etneo e di Siracusa. I reati ipotizzati nei loro confronti, aggravati dal metodo mafioso, sono omicidio, soppressione di cadavere, porto abusivo di armi e danneggiamento seguito da incendio.

“Un delitto efferato”

Il procuratore Francesco Curcio, in conferenza stampa, ha parlato di “delitto efferato che è stato risolto con un’indagine esemplare considerando che si tratta di un omicidio del 5 gennaio scorso, anche se il corpo carbonizzato è stato scoperto il giorno dopo all’interno di un’automobile abbandonata nelle campagne di Carlentini”.

Il tentativo di far sparire le tracce

I due indagati, secondo la ricostruzione della Procura, avrebbero prima cercato di far sparire le tracce innescando un rogo sul luogo del delitto e poi hanno messo il cadavere all’interno della T-Roc presa a noleggio dalla vittima. Poi sono andati in contrada San Demetrio a Carlentini dove hanno appiccato l’incendio. Il corpo della vittima è stato trovato nella parte posteriore della vettura.

La svolta nelle indagini dai rilievi scientifici

La svolta nelle indagini è arrivata dalle attività scientifiche svolte sulla scena del crimine dagli uomini della Sis dei carabinieri di Catania. Dentro la macchina c’erano dei resti umani che sono stati sottoposti al test del Dna, per poter avere certezza dell’identità della vittima.

Il procuratore Curcio: “Risposta immediata dello Stato”

“Lo scenario che noi abbiamo ricostruito è quello di un pestaggio violentissimo seguito da un colpo di grazia con la pistola alla nuca della vittima. Questa operazione è una risposta immediata dello Stato –ha detto il procuratore di Catania, Francesco Curcio -. Abbiamo indizi per ritenere che oltre ai due arrestati vi siano altri complici che intendiamo portare davanti alla corte d’Assise e quindi faremo il possibile per acquisire ulteriori elementi che ce lo consentano”.