Catania, un bar-ristorante trasformato in discoteca: scattano le multe

La scoperta dei poliziotti.

Catania. Aveva trasformato in discoteca un bar-ristorante all’interno del porto di Catania. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della polizia di Stato che hanno denunciato e multato il titolare. I poliziotti nel locale tanno trovato 300 persone intente a ballare. Inoltre, è stata multata anche una persona che svolgeva il servizio di “buttafuori” senza essere iscritto all’albo prefettizio. Analoga sanzione è stata elevata al titolare per averlo impiegato senza il previsto titolo.