Catania, un chilo di hashish nell’armadio: arrestato 21enne

I carabinieri hanno perquisito la casa al Villaggio Sant'Agat

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un 21enne del posto nella flagranza di reato in quanto gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella tarda serata, intorno alle 23:30, la pattuglia del Radiomobile stava effettuando un servizio perlustrativo nel quartiere di Villaggio S.Agata quando l’attenzione dei componenti dell’equipaggio, mentre l’autovettura transitava in via Venezia Giulia, è stata attirata dalla presenza di due giovani di 18 e 21 anni che allo loro presenza avevano istintivamente cercato di nascondere il loro volto.

I militari hanno immediatamente proceduto ad un rapido controllo dei due che non ha fornito riscontri ma, visto l’evidente nervosismo manifestato, li ha indotti a chiedere un rinforzo per estendere l’attività presso la abitazione di uno dei due in via Villaggio S.Agata. In effetti i loro sospetti si sono rivelati presto fondati perché, giunti nell’appartamento e dato inizio alla perquisizione, hanno trovato all’interno di un armadio della stanza da letto una busta contenente ben 10 panetti di hashish per un peso complessivo di 1 kg nonché, all’interno delle tasche di due giubbotti, la cospicua somma di 1850 euro, sequestrata anch’essa perché ritenuta essere provento dell’attività di spaccio. Il giovane, nell’immediatezza associato al carcere di Piazza Armerina (EN), è stato posto agli arresti domiciliari all’esito dell’udienza di convalida.