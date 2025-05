Catania, un uomo è rimasto ferito dalla fiammata scaturita dalla propria auto

Sul posto i pompieri e il personale del 118

CATANIA – Poco dopo le 11.30 di stamani, una squadra dei pompieri è intervenuta in via Plaia per prestare soccorso a un uomo rimasto ferito a causa di una fiammata sviluppatasi mentre eseguiva interventi di manutenzione sulla propria auto.

I pompieri hanno immediatamente provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, procedendo al distacco della batteria.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario del Servizio 118, che ha trasportato l’uomo all’ospedale Cannizzaro di Catania.