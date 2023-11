Catania: una pescheria “trasformata” in ristorante, ma è abusiva

Tutti i particolari

CATANIA – Una pescheria di via Dusmet, a ridosso di Villa Pacini, sarebbe stata trasformata abusivamente in un ristorante. Il titolare cucinava i frutti di mare e i prodotti ittici e faceva accomodare i suoi clienti sul suolo pubblico. Avrebbe messo 31 sedie e 9 tavoli, ma sarebbe stato tutto abusivo.

Il servizio

Per questo i poliziotti della Polizia Amministrativa della Questura, assieme ad agenti della Polizia Locale e ad esperti dell’ASP, lo hanno accusato di esercizio senza alcuna autorizzazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e di occupazione abusiva di suolo pubblico.

La multa

Secondo gli investigatori, era autorizzato solo per la semplice vendita al dettaglio di prodotti ittici. Sono scattate sanzioni per 6 mila euro. Sedie e tavoli sono stati immediatamente rimossi e sequestrati. Così anche il rimorchio e le attrezzature utilizzate, senza autorizzazione, per la preparazione e la vendita del cibo.

Il sequestro

Il sequestro rientra nei controlli amministrativi predisposti dal Questore di Catania. L’obiettivo è verificare l’esatta osservanza delle norme preposte alla tutela della sicurezza dei pubblici locali e dell’incolumità pubblica degli avventori. I controlli hanno riguardato esercenti presenti nell’area del mercato.

