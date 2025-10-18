Il ministro partecipa alla manifestazione di FDI Patrioti in Comune

CATANIA – “Una manovra che giustamente ha definito Giancarlo Giorgetti miracolosa, perché ha saputo coniugare al meglio rigore nei conti pubblici e il giudizio straordinario delle agenzie di rating ci hanno premiato e crescita, quindi sviluppo sociale”.

Lo ha detto il ministro per le Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, a Catania per la seconda giornata della manifestazione di FdI, ‘Patrioti in Comune’.

Miliardi a scuole, imprese, famiglie e occupazione

“Oltre 19 miliardi – ha aggiunto – in una situazione difficile, destinati sostanzialmente alla scuola, alle imprese, all’occupazione, alle famiglie. Per quanto ci riguarda abbiamo raggiunto l’obiettivo che anche Confindustria ci sollecitava di otto miliardi per le imprese”.

“Quattro miliardi per il nuovo piano Transizione 5.0, che è libero finalmente dai vincoli europei, perché appunto finanziato con risorse nazionali e potrà essere destinato a tutte le imprese, anche a quelle energivore che ne hanno più bisogno e che sarà di grande impulso anche perché prevede un ammortamento particolarmente significativo e importante, soprattutto per coloro – ha sottolineato Urso – che puntano all’efficientamento energetico e quindi all’autoproduzione dell’energia”.

La privatizzazione degli scali, “occasione da non perdere”

“La privatizzazione degli scali aeroportuali siciliani – ha proseguito – è un’occasione da non perdere. C’è grande interesse di compagnie aeree internazionali di venire ad investire in Sicilia e farne un hub per il Mediterraneo per l’Europa anche nei voli transoceanici”.

“La privatizzazione, se fatta entro i prossimi mesi potrà essere il principale asset per l’intera Sicilia facendo diventare la nostra Regione l’hub aeroportuale per le grandi compagnie internazionali”.

Sicilia “potrà guadagnare in sviluppo da Pnrr”

“Dai fondi del Pnrr – ha proseguito – la Sicilia potrà guadagnare lo sviluppo dei settori più importanti. Da una parte la microelettronica con l’Etna Valley abbiamo destinato due miliardi di euro a un investimento che avrà un ammontare complessivo di oltre cinque miliardi qui a Catania per realizzare la fabbrica più avanzata nel campo della digitalizzazione in Europa, 3Sun, grazie anche al programma ‘Nuova Transizione 5.0’, che è contenuta in questa legge di bilancio, potrà svilupparsi ulteriormente e diventare la prima azienda europea nel fotovoltaico”.

“E anche le imprese che lavorano nel settore turistico e alberghiero avranno benefici – ha concluso il ministro – abbiamo rifinanziato in bilancio i contratti di sviluppo e nei prossimi mesi ne saranno finalizzati oltre 100 contratti, alcuni dei quali anche in Sicilia. I dati lo dimostrano”.