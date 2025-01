Catania, l’asilo vandalizzato: “Rubati pure alimenti per bimbi e pannolini”

Un'azione vile: distrutte porte e armadi

CATANIA – Ancora un atto vandalico in una scuola della città. Questa volta a essere stato preso di mira dai ladri è l’asilo nido Ali fiorite di via Carlo Forlanini. Ci troviamo in una zona non distante dal centro storico.

In poco tempo, i malviventi sono entrati nel plesso e sono riusciti a rubare tutto ciò che hanno potuto, compresi gli alimenti per l’infanzia e i pannolini, e a distruggere quanto potevano, armadi e porte. Un’azione vile condannata dalla consigliera comunale Alessia Trovato, che chiede maggiori attenzioni per le scuole in generale e per questo asilo nido in particolare.

“Abbiamo più volte sollecitato l’amministrazione e convocato la commissione con delega asili nido per evidenziare le problematiche strutturali della sede di Ali fiorite – dice – dove le porte non si chiudono, quelle scorrevoli non scorrono, le tapparelle sono rotte e il cartongesso rovinato e pericolante, ma non abbiamo avuto mai una risposta completa.

Credo che i vandali siano riusciti a introdursi nell’asilo nido a causa della serratura del cancello non funzionante, più volte segnalata da me e dalla collega Melania Miraglia, presidente dell’Ottava commissione consiliare permanente. Credo che abbia consentito il facile ingresso ai ladri all’interno della struttura.

Ho avuto un confronto con gli assessori alle Manutenzioni, Giovanni Petralia e ai Servizi sociali, Bruno Brucchieri che mi hanno garantito un tempestivo intervento per ripristinare una volta per tutte i danni e le criticità segnalate. Speriamo sia la volta buona”.