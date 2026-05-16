 Catania, vasto incendio di sterpaglie nel parco della Susanna
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Catania, vasto incendio di sterpaglie nel parco della Susanna

incendio catania
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Alte colonne di fumo visibili in città
ULTIMA ORA
di
1 min di lettura

CATANIA – Un vasto incendio di sterpaglie, canneto e alberi è divampato nel pomeriggio nella zona della “Susanna”, a Catania, a ridosso di viale Mario Rapisardi e via Sabato Martelli Castaldi.

Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania con una squadra della sede centrale, personale dei distaccamenti di Maletto e Catania Sud, oltre a diverse autobotti e a un mezzo di supporto logistico.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno sprigionato alte colonne di fumo visibili da diverse zone della città.

Leggi qui tutte le notizie di Catania

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI