Catania, vasto incendio di sterpaglie nel parco della Susanna

Alte colonne di fumo visibili in città

CATANIA – Un vasto incendio di sterpaglie, canneto e alberi è divampato nel pomeriggio nella zona della “Susanna”, a Catania, a ridosso di viale Mario Rapisardi e via Sabato Martelli Castaldi.

Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania con una squadra della sede centrale, personale dei distaccamenti di Maletto e Catania Sud, oltre a diverse autobotti e a un mezzo di supporto logistico.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno sprigionato alte colonne di fumo visibili da diverse zone della città.